Une boutique de cannabis thérapeutique ouvre à Shawinigan

Une boutique 710, qui écoule du cannabis médical auprès de patients ayant une prescription, a ouvert ses portes à Shawinigan.

L'agence aide les gens à obtenir une prescription de cannabis médical et, éventuellement, commande pour eux les produits autorisés par Santé Canada.

Étonnamment, le commerce est situé dans un immeuble de l'avenue Saint-Marc qui appartient à un ex-policier

«C’est un patient comme les autres, à qui on prévoit faire obtenir un permis de production. Il nous offre son local afin de nous aider à démarrer nos activités à Shawinigan», a expliqué Maxime Gauthier, gérant du 710 Shawinigan.

Le responsable a tenu à clarifier les activités de son commerce. «On ne vend pas de cannabis. On le tient pour le patient. Nous sommes responsables de ses soins. On est là pour doser le patient, pour ne pas qu’il consomme tout la même journée», a expliqué M. Gauthier.

Du côté de la Ville, l'ouverture de la boutique a surpris l'administration municipale, puisqu'aucun permis pour exploiter un commerce n'a été délivré à cette adresse.

«Au moment où on aura cette demande de permis, on va en faire une analyse exhaustive pour voir quels sont les usages, qui ne sont, présentement, ni pour, ni contre. On n’avait pas prévu ce genre d’usage au moment où on se parle», a expliqué le maire Michel Angers.

Au Québec, 5630 personnes ont jusqu'ici obtenu le droit de consommer légalement du cannabis médical. Ce nombre ne cesse d'augmenter.

Controversées, les boutiques 710 font l’objet d’une importante surveillance policière. Notamment, la succursale de Saint-Jérôme a été visée par une perquisition en août.