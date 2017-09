Voici le tout premier iPhone de luxe d'Apple

Pour célébrer les 10 ans du lancement de son premier téléphone, Apple a présenté mardi son tout nouvel iPhone X, un téléphone intelligent haut de gamme en acier inoxydable, dont la façade avant est entièrement recouverte par l'écran et qui se déverrouille par reconnaissance faciale.

Ce modèle, plus rapide et puissant que les autres modèles d'iPhone, «va ouvrir la voie de la technologie pour la prochaine décennie» et constitue «la plus grande avancée depuis l'iPhone original» lancé en 2007, a affirmé Tim Cook le PDG du groupe.

La multinationale américaine a décidé de le baptiser «iPhone X», à prononcer 10, en l'honneur des dix ans du mobile, qui a révolutionné le secteur et s'est déjà écoulé à plus de 1,2 milliard d'exemplaires.

L'iPhone-anniversaire est doté d'un écran dernier cri OLED, offrant une image plus nette et plus contrastée, et qui recouvre la totalité de la surface du téléphone, faisant disparaître le fameux bouton rond «Home» habituellement situé sous l'écran.

Le déverrouillage va désormais se faire par reconnaissance faciale en 3D grâce à un deuxième appareil photo. La fonction de reconnaissance fonctionnera autant de jour que de nuit et reconnait le visage même si on porte des lunettes, un chapeau ou une barbe.

La fonction servira également pour envoyer des emojis animé qui réagissent en fonction de nos émotions qui sont appelés les «animojis».

Cette annonce était particulièrement attendue puisque les spécialistes espéraient depuis longtemps un changement de design et de nouvelles fonctionnalités «révolutionnaires».

Toutes ces nouvelles fonctionnalités ont toutefois un prix: l'iPhone X se vendra à partir de 999$ et sera disponible à compter du 3 novembre.

Le grand rival d'Apple, Samsung, vient lui-même de lancer son téléphone haut de gamme grand format, le Note 8, qui sera disponible à partir de vendredi pour un prix avoisinant les 1000 dollars aux États-Unis