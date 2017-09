Départ de Jean-Louis Dufresne: malaise au sein du caucus

Le malaise était palpable mercredi à l’entrée du conseil des ministres qui se déroule à Val-d’Or dans la foulée du départ de Jean-Louis Dufresne, chef de cabinet de Philippe Couillard.

Certains députés libéraux ont affirmé sous le couvert de l’anonymat que M. Dufresne manquait totalement de respect envers les députés et que son départ ne serait pas regretté très longtemps. La tension était palpable entre le bureau du premier ministre et plusieurs membres du caucus.

Réunis à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, plusieurs ministres libéraux ont refusé de parler aux journalistes à leur arrivée au conseil des ministres.

Le premier ministre Philippe Couillard affirme que la candidature d'Éric Tétreault pour l’élection partielle dans Louis-Hébert «n’est pas l’élément majeur» qui a mené au départ de son chef de cabinet.

Selon M. Couillard, les discussions entourant le départ de M. Dufresne ont débuté il y a plusieurs semaines. «La première phase du gouvernement était une phase de la restauration du Québec, de relancer l’économie et les finances publiques. Ce travail est largement complété. Maintenant, on entre dans une phase de transformation. Ce sont des changements nécessaires quand on change le rythme du gouvernement», a dit M. Couillard.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est un des rares ministres à avoir accepté de commenter le départ de M. Dufresne. Pour lui, il est tout à fait normal que ce genre de changement survienne à un an des élections et les commentaires de certains députés dans les médias ne correspondent pas à ce que lui a vécu avec M. Dufresne. «Je sens qu’il y a des gens qui s’expriment. C’est normal dans une organisation où il y a un sain débat. Ce que je lis dans les médias ne correspond pas à la réalité que moi j’ai vécue», a-t-il dit.

Jean-Louis Dufresne est présent à ce conseil des ministres. Il rencontrera notamment le nouveau chef de cabinet Jean-Pascal Bernier.