Deux défenseurs de l’accessibilité universelle se joignent à Denis Coderre

Deux défenseurs des droits des personnes handicapées ont rejoint l’Équipe Denis Coderre pour Montréal en vue des élections municipales en novembre.

Linda Gauthier, présidente du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), ainsi que Steven Laperrière, vice-président du RAPLIQ et auteur, ont annoncé leur candidature mercredi.

«Nous croyons foncièrement en l’accessibilité universelle, on a mis une politique en ce sens, mais ce qui est important, c’est d’avoir la représentation. Avoir la présidente et le vice-président du RAPLIQ envoie un message extrêmement fort sur le sérieux de notre approche et de notre politique», a affirmé Denis Coderre.

M. Laperrière sera candidat au poste de conseiller d’arrondissement dans l’arrondissement LaSalle, tandis que Mme Gauthier défendra l’Équipe Coderre à titre de conseillère de ville du district de Lorimier dans le Plateau-Mont-Royal. Si elle est élue, Linda Gauthier deviendrait la première femme en fauteuil roulant à siéger à l’hôtel de ville.

Mme Gauthier a assuré qu’elle continuera de défendre les droits des personnes handicapées. «L’accessibilité universelle, c’est un élément qui est essentiel et qui devrait faire partie des préoccupations de tous», a-t-elle souligné.