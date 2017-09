Elle perd toutes ses économies pour un chien sur Kijiji

Une adolescente de 17 ans de Chicoutimi a fait l'objet d'une fraude en ligne totalisant près de 1400 $ en tentant d'acheter un chien Husky. Au final, cette mésaventure lui aura coûté toutes ses économies.

Vicky Vaillancourt, qui réside dans l’arrondissement de Chicoutimi, a d'abord été attirée par une petite annonce Kijiji dans laquelle les propriétaires donnaient un chien Husky.

«La dame m'a répondu en me disant qu'elle venait de déménager avec son mari en Alberta. Tout ce que j'avais à faire, c'était de payer les frais de transport, qui totalisaient 480 $», a-t-elle raconté.

Le lendemain, les supposés propriétaires du chien lui demandaient un autre montant, cette fois-ci de 300 $, prétextant avoir besoin d'une cage pour transporter le chien. Deux autres sommes ont par la suite été réclamées, soit une de 450 $ pour les assurances et une autre pour 150 $ pour la nourriture.

«Je donnais les montants demandés, car ils me promettaient que le chien était rendu au Québec, alors je me disais que j'étais tout près d'avoir mon chien dans mes bras et que ça devait nécessairement être la dernière réclamation», a ajouté Mme Vaillancourt.

Mercredi matin, les arnaqueurs lui ont, une fois de plus, demandé de fournir 100 $ de plus. «Je leur ai dit que c'était terminé, que je ne donnais plus rien», a dit la jeune victime.

«J'ai contribué aux deux derniers paiements pour aider ma fille. Ça nous a ruinés, il va falloir se refaire financièrement», a déploré Marie-Claude Lavoie, la mère de la jeune victime, qui avait espoir que le chien pourrait finalement arriver à bon port.