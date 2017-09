Incendie du véhicule de Mohamed Labidi à Québec: l'enquête progresse

Cinq semaines après l'incendie criminel ayant visé le véhicule du président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi, l'enquête policière progresse.

L'incendie a eu lieu le 6 août dernier alors que le véhicule de M. Labidi était garé devant la résidence de son propriétaire.

Le 30 août, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) lançait un appel au public pour l'aider à retrouver le ou les auteurs de cet acte criminel. Les autorités disent avoir reçu diverses informations et continuent de les colliger.

Les analyses sur le véhicule indiquent qu'il s'agit d'un acte criminel avec intervention humaine.

Aucune arrestation n'a encore été effectuée et la police se fait avare de commentaires pour ne pas nuire à l'enquête en cours.

Par ailleurs, jeudi, à l’Université Laval, on tiendra un important colloque sur le thème de «L'islamophobie envers les femmes».

Outre les présentations scientifiques de plusieurs chercheurs venant du Québec, du Canada et d'autres pays, la communauté musulmane de Québec a convenu avec l'organisateur principal du colloque de tenir un événement en parallèle à la grande mosquée de Québec, là où a eu lieu l'attaque en janvier dernier. Six personnes ont perdu la vie et leur présumé assassin, Alexandre Bissonnette, fait face à six chefs d’accusation de meurtre et à cinq de tentatives de meurtre.