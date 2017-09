La CAQ veut rendre la tâche difficile aux consommateurs de cannabis

Un gouvernement de la CAQ imposerait une interdiction «totale et complète» de consommer du cannabis dans un lieu public, ce qui ne laisserait à certains locataires et propriétaires à peu près aucun endroit pour pratiquer cette activité légalement.

En effet, un locataire ou un propriétaire de condo qui n’a pas le droit de fumer du cannabis chez lui ne pourrait le faire que chez quelqu’un qui le permet, à condition de ne pas prendre son véhicule pour retourner à la maison.

«Soyons clairs, le cadre réglementaire proposé par le gouvernement fédéral est beaucoup trop permissif et risque d'entraîner des conséquences néfastes s'il est appliqué tel quel», a expliqué le député caquiste Simon Jolin-Barrette, mercredi, lors d’une conférence de presse.

Mince permission pour les pâtissiers en herbe: la Coalition avenir Québec a dit du bout des lèvres, après avoir été surprise par la question, qu’il serait admis de cuisiner soi-même des aliments à base de cannabis, mais qu’il serait impossible d’en acheter chez un détaillant.

Le parti de François Legault craint que les muffins, gâteaux et autres produits dérivés ne rendent la consommation de marijuana trop attirante.

Il ne serait pas non plus permis pour quiconque de faire pousser son propre plan de cannabis dans le but d’en faire un usage récréatif, contrairement à ce qu’indique le projet de loi fédérale qui permettra la possession de quatre plants.

Rappelons que la CAQ a l’intention d’interdire la consommation de cannabis chez les moins de 21 ans.