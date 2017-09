La fille de Paul Walker rend hommage à son père pour son anniversaire

Meadow, la fille de l’acteur Paul Walker, a partagé une photo émouvante d’elle et de son père qui aurait fêté ses 44 ans le 12 septembre. La jeune fille de 18 ans a partagé sur Instagram une photo d’elle enfant dansant avec son père torse nu.

En légende, Meadow encourage à faire acte de gentillesse par la même occasion.

«C’est pour l’anniversaire de mon père que je vous invite à faire une bonne action, écrit-elle. Publiez une vidéo ou une photo d’un acte de gentillesse que vous avez réalisé et nommez quatre personnes qui devront relever le défi ! N’oubliez pas le hashtag #PWFdogoodchallenge pour qu’on puisse voir toutes vos publications !»

Elle a elle-même nommé les collègues de son père dans Fast & Furious: Vin Diesel, Marisa Miller, Meghan Roche et Chase Kessler. Vin Diesel n’a pas encore relevé le défi, mais a lui-même publié une photo en mémoire de son ami sur Instagram. Il écrit sous la photo qu’il a partagée:

«Bon anniversaire Pablo... Tu as changé et changes encore ce monde. Ton amour continue de vivre à travers toutes les personnes qui ont eu la chance de te connaître. Meadow a eu ses examens cet été et nous a tous rendus fiers. Elle travaille sur une association qui portera ton nom pour aider le monde... Tu manques aux anges... Tu me manques à moi.»

Vin Diesel n’était pas seul à rendre hommage à la vedette qui a perdu la vie dans un accident de la route en novembre 2013. Freddie Prinze, Jr., qui était aux côtés de l’acteur en 1999 dans la comédie romantique She’s All That, a été très ému quand on lui a parlé de l’acteur dans une interview pour US Weekly.

«Quand Paul a auditionné, j’étais en phase de consultation, je n’avais pas encore le rôle. Je savais que Paul était le mec qui leur fallait et quand il terminait son audition, j’ai demandé si je pouvais aller aux toilettes, a-t-il expliqué. J’ai couru à sa voiture et lui ai dit: "Salut, tu l’auras ce boulot." On n'a pas été payés. C’était juste un petit film. J’ai ajouté: "Ils vont t’offrir la somme de 25 000 $, leur budget est de 75. Ne refuse pas". J’ai appris plusieurs années après qu’il avait raconté cette histoire à sa mère et son frère. Ça avait dû le marquer. J’ai aimé que la connexion soit toujours présente. C’était un mec bien. »