La mère de l’adolescente happée par un train était à bord de celui-ci

L’adolescente de 17 ans heurtée par un train mardi à la gare de Roxboro-Pierrefonds à Montréal se trouve toujours dans un état critique mercredi matin. TVA Nouvelles a appris que sa mère était à bord du train qui l’a frappée. Elle a reconnu sa fille sur les rails lorsqu’elle est descendue du wagon.

La jeune femme portait des écouteurs au moment où elle a traversé la voie ferrée pour rejoindre le quai sud à 17 h. Après avoir été effleurée par le train, elle s’est retrouvée entre le quai et le train et a subi de graves traumatismes sur l’ensemble du corps.

«Je m’apprêtais à débarquer et j’ai vu une femme sur le quai se cacher le visage et se retourner. Je me suis dit: "Mon Dieu, on a frappé quelqu’un", a raconté un homme qui se trouvait à bord d’un wagon. C’était le calme complet dans le train.»

L’état de l’adolescente s’est dégradé à l’hôpital. À 22 h, elle était toujours sur la table d’opération.

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital pour traiter un choc nerveux, dont la mère de l’adolescente.

À cette gare, les trois traverses pour piétons sont aménagées au niveau des rails, sans barrières. La signalisation rappelle aux passants d’être vigilants, de bien observer et de bien écouter avant de traverser. Selon les témoins, le conducteur du train a klaxonné à plusieurs reprises lorsqu’il est entré en gare.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé avoir ouvert une enquête sur cet accident.