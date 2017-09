L’arrondissement de Saint-Laurent honore la mémoire du fondateur de CAE

La rue Kenneth-Patrick a été inaugurée mercredi dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, pour honorer la mémoire du fondateur de l’entreprise québécoise CAE, qui a été créée en 1947.

Soixante-dix ans plus tard, CAE emploie 8500 personnes à travers le monde, un succès qu’a voulu saluer la Ville de Montréal en baptisant une rue au nom de M. Patrick. Celle-ci se trouve dans le quartier Bois-Franc, près de l’intersection des boulevards Henri-Bourassa Ouest et Marcel-Laurin.

La cérémonie de mercredi s’est tenue en présence d'employés et de membres de la famille de Kenneth Patrick, qui a été aviateur et officier au sein de l’Aviation royale du Canada avant de mettre sur pied CAE.

Il souhaitait «créer quelque chose de Canadien» et «tirer avantage d'une équipe formée à la guerre extrêmement innovatrice et très axée sur la technologie», a-t-on précisé, par communiqué.

Dès 1954, alors que CAE s’installait à l’aéroport Montréal-Trudeau, elle comptait 500 travailleurs. C’est au milieu de cette décennie-là qu’elle mettait sur pied ses premiers simulateurs de vol qui en ont fait un joueur incontournable de l’industrie aérospatiale.

«CAE est un formidable exemple de réussite canadienne, et il convient d'honorer son fondateur à l'occasion du 70e anniversaire de CAE, a dit Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. M. Patrick serait fier de ce que nous sommes devenus. Aujourd'hui, CAE est le partenaire de choix en formation partout dans le monde pour les sociétés aériennes, les forces de défense et les professionnels de la santé. Chaque année, nous formons plus de 120 000 membres d'équipage civils et militaires. Le but de CAE est noble: rendre les voyages aériens plus sécuritaires, les forces de défense prêtes pour leur mission et le personnel médical capable de sauver des vies.»