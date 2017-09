Le Cirque du Soleil brise la glace

Pour la 42e production de son histoire, le Cirque du Soleil a décidé de tenter une toute nouvelle aventure: créer un spectacle mariant les acrobaties et le patinage sur glace. Mardi, l’entreprise québécoise a dévoilé trois extraits de son nouveau spectacle, «Crystal», qui sera présenté au Québec en décembre.

Il y a quelques mois, lorsque le Cirque du Soleil a annoncé la sortie de son nouveau spectacle, «Crystal», les informations entourant cette nouvelle création nous laissaient croire que la compagnie voulait compétitionner avec les Disney On Ice et Ice Capades de ce monde. Pourquoi l’entreprise voulait-elle s’aventurer dans ce nouvel univers?

Mardi, à la suite des trois extraits dévoilés en primeur au Complexe JC Perreault de Saint-Roch-de-l’Achigan, on a beaucoup mieux compris la volonté derrière cette nouvelle création.

Même si le spectacle vise à joindre un large public, «Crystal» ne marche vraiment pas dans les plates-bandes de Disney On Ice. On a plutôt droit à un spectacle du Cirque du Soleil, avec toutes les acrobaties que cela comporte, sur la glace.

Dans le premier tableau, «Tempête», on voit des acrobaties en patinage et du main à main. Le second, «Hockey», nous montre notamment des patineurs sautant sur des rampes à toute vitesse. Le dernier, «Salle de bal», se veut un numéro poétique de courroies aériennes avec patin, le tout sur une très belle reprise de «Halo», de Beyoncé.

Le travail de Kurt Browning

Pour créer les performances de patinage, le Cirque du Soleil a fait appel au quadruple champion du monde en patinage artistique Kurt Browning. Ce dernier a confié au «Journal» avoir été contacté par le Cirque il y a plusieurs années.

«Je les avais rencontrés. Et puis, j’ai eu des enfants et je pensais que le projet était tombé à l’eau. Mais à la fin de l’été dernier, j’ai reçu un appel. J’étais vraiment honoré de travailler avec eux.»

Parmi les athlètes à sa portée, Browning a engagé l’ancien olympien Shawn Sawyer pour jouer dans «Crystal». L’équipe du Cirque a aussi dû enseigner à certains acrobates comment... patiner! «Il y en a qui ne savaient pas patiner il y a sept semaines!, dit Kurt Browning en riant. Aujourd’hui, ils se débrouillent bien et ils ne vont que s’améliorer au fil des mois.»

Après avoir pratiqué tout l’été à Saint-Roch-de-l’Achigan, dans Lanaudière, la troupe de Crystal mettra cette semaine le cap sur Lafayette, en Louisiane, où le spectacle sera présenté en première mondiale le 5 octobre.

«Ça fait des années que nous voulions faire un spectacle sur glace, mentionne le président et chef de la direction du Cirque, Daniel Lamarre. Si le spectacle est un succès, on pense que ça pourrait devenir le premier d’une série.»