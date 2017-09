Les entreprises en guerre contre les pirates informatiques

On assiste actuellement à une véritable guerre entre des pirates professionnels et les petites et des grandes entreprises. L’objectif de ces pirates? Voler vos données personnelles.

Depuis quelque temps, il n'y a pas une semaine où on ne rapporte pas une attaque informatique ou des failles au sein de systèmes de sécurité.

«Il y a des organisations qui sont plus proactives que d'autres. Il n’y a aucun doute», analyse Yohan Gaumont, consultant à la transformation numérique des entreprises chez Deloitte Digital.

La semaine dernière, la firme de cotation de crédit Equifax a confirmé qu'une cyberattaque a exposé les informations confidentielles d'environ 143 millions d'individus. On aussi appris que de 1996 à 2008, des pirates ont eu accès aux bases de données de canoe.ca, contenant les informations personnelles d'environ un million d'utilisateurs.

Les pirates ont une «longueur d’avance»

«Ceux qui piratent vos données ont tout le temps une petite longueur d'avance sur ces entreprises-là. Ils sont toujours un peu plus à la fine pointe ou cherchent à l'être en détournant les systèmes de sécurité. Ça devient même un jeu pour eux», précise Stéphane Ricoul, président d’eCOMMTL-un événement sur les enjeux et les défis liés à l'économie numérique-.

«Si on prend le cas de Banque Scotia, ça faisait cinq mois qu’ils avaient été notifiés que leur certificat était expiré et ils n'ont rien fait.», explique Benoit Des Ligneris, Vice-président chez l’agence web Axial. Selon ce dernier, il y a encore beaucoup de travail à faire pour prévenir à la source une cyberattaque.

La sécurité demeure toutefois aussi de votre ressort. Faites vos transactions sur un site sécurisé et évitez les chiffres «1,2,3,4» comme mot de passe.