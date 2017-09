Nouveaux chalets: la SÉPAQ investit 3 millions$ à Rimouski

Sept chalets seront relocalisés dans la Réserve faunique de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, grâce à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), qui investit 3 millions$ dans cette cure de jouvence.

Les nouveaux chalets seront situés près du lac Rimouski. Ils offriront d'ailleurs un meilleur accès au plan d'eau. Deux d’entre eux ont déjà été déplacés.

La SÉPAQ compte aussi repenser la circulation dans le secteur, en plus de regrouper les établissements dédiés aux différents services offerts aux visiteurs.

«Il y a des installations qui dataient d'une cinquantaine d'années, donc le travail devait être fait, et dans la mesure où l'on devait les reconstruire, on s'est dit pourquoi ne pas les reconstruire à un endroit qui va être encore plus satisfaisant pour les gens qui les louent», a dit Simon Boivin, le porte-parole de la SÉPAQ.

Les travaux pour les puits artésiens sont déjà en cours.

Le réaménagement va aussi offrir davantage d'intimité aux visiteurs, d'après la SÉPAQ.

«C'est une demande fréquente de nos utilisateurs de chalets», a indiqué M. Boivin, qui a ajouté que les sites de camping vont également faire peau neuve.

Les réservations pour des chalets ne seront pas perturbées par le réaménagement, a dit la SÉPAQ, qui vise à ce que les travaux soient achevés au printemps 2018.