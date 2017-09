Racisme systémique: Khadir craint que les travaux manquent de crédibilité

Québec solidaire interpelle le premier ministre Philippe Couillard afin de sortir la consultation sur la discrimination systémique et le racisme de la «tourmente».

«Ce que je crains, c’est que ça n’ait pas la crédibilité [que] ça ne suscite pas l’adhésion de l’opinion publique à la fin du travail», a lancé le député solidaire Amir Khadir au cours d’un point de presse à l’Assemblée nationale mercredi.

Favorable à la tenue de cette consultation, Québec solidaire craint que les partis politiques la transforment en «enjeu électoral». Le Parti québécois a notamment qualifié le processus de «procès des Québécois», tandis que la CAQ a dit craindre que le tout devienne «un dîner de cons».

«J'appelle Monsieur Couillard à exercer un sens de leadership et de devoir et de réunir tous les partis pour qu'on réfléchisse ensemble comment, en termes simples, sortir cette commission du pétrin», a demandé Amir Khadir.

Le député solidaire déplore également le fait que les consultations locales se dérouleront à huis clos, loin du regard du public et des médias, comme le révélait «Le Journal», la semaine dernière.

Amir Khadir estime qu’il s’agit là d’une «erreur fondamentale».

«On peut envisager que, dans certaines circonstances, pour certains témoins, il y ait un huis clos, a-t-il dit. [...] Mais ça ne peut être qu'une minorité d'occasions. Pour l'essentiel, le travail doit être public, comme en Ontario on l'a fait, on doit consulter le public de manière ouverte et large.»