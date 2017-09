Une bombe à l’autocuiseur comme celle de Boston

Le jeune couple montréalais accusé de terrorisme a répondu à l’appel de l’État islamique de combattre en Syrie ou de commettre un acte terroriste au Canada, a affirmé la Couronne en introduction du procès.

«Dans une vidéo de propagande, un Canadien enjoint les moudjahidines de soit faire leurs valises, soit de préparer des explosifs; d’acheter un billet d’avion ou d’aiguiser ses couteaux... [les accusés] ont répondu à cet appel», a lancé Me Lyne Décarie de la Couronne fédérale, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Au cours de ce procès prévu pour 10 semaines, la procureure compte prouver au jury que Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali doivent être reconnus coupables de terrorisme.

Les deux jeunes de 21 et 20 ans sont accusés d’avoir tenté de quitter le pays dans le but de commettre un acte terrorisme à l’étranger, d’avoir possédé illégalement une substance explosive, d’avoir facilité un acte terroriste et enfin d’avoir commis des gestes au profit d’une organisation terroriste.

Dans sa déclaration d’ouverture, Me Décarie a expliqué que l’enquête a débuté le 10 avril 2015, lorsqu’une personne a contacté la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour signaler le comportement des deux jeunes.

Recette de bombe

Rapidement, les enquêteurs ont rencontré les suspects et leurs proches, en plus de procéder à des perquisitions chez le jeune homme, ainsi qu’à l’appartement que le couple venait de louer.

C’est là qu’ils auraient trouvé la recette pour fabriquer une bombe. Selon la Couronne fédérale, il s’agit de la même recette diffusée par le groupe terroriste Al-Qaïda, mais écrite à la main par Jamali.

Les policiers ont aussi trouvé certains ingrédients pour fabriquer une bombe avec un reçu confirmant que Jamali avait effectué les achats, selon la preuve que présentera Me Décarie durant le procès.

Cette dernière a également expliqué que les policiers ont saisi du matériel informatique, que des experts viendront présenter au jury dans les prochaines semaines. Des réservations de billets d’avion ont également été trouvées, de même que des demandes de passeport.

Enfin, un expert conclura la preuve de la poursuite en expliquant au jury l’idéologie du groupe État islamique ainsi que leurs méthodes de communication.

«À la toute fin, l’histoire sera très claire», a conclu Me Décarie.