Un ado évite le pire dans la rivière Malbaie

Un jeune homme l’a échappé belle mardi soir à Clermont, après être tombé accidentellement dans la rivière. L’incident s’est produit vers 18h45, selon la Sûreté du Québec.

La chute aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. «Ce sont des roches en bas. Il a été chanceux, je pense, de ne pas avoir de blessures, ou être inconscient, assommé. En plus, l’eau est froide aussi», affirme le Directeur du Service sécurité incendie de Clermont, Pierre Boudreault.

C’est sur le pont pour les trains, situé tout juste à côté de l’usine, que l’adolescent se trouvait quand il a chuté, dans la rivière Malbaie. Le courant l’a emporté sur plusieurs mètres, mais dans sa descente, il a été en mesure de s’accrocher au pilier central du pont Menaud. «En arrivant, le 911 nous ont dit, ne descendez pas pour rien, la personne nous a appelé comme de quoi qu’il était sorti de l’eau. Dans nos habitudes, on va toujours voir pareil. Le petit gars était sur le palier du pont. Il ne pouvait pas sortir. On a pris un câble et on lui a descendu une couverte. C’est certain qu’il devait avoir froid», imagine Pierre Boudreault.

La quinzaine de pompiers sur place a préféré utiliser le zodiac, plutôt qu’une bouée pour le secourir. «L’eau est froide. Il a déjà été dans l’eau le petit gars. Si on renvoie ça et qu’il manque la bouée ou il la lâche, il peut partir dans le courant. On a pris le zodiac, on l’a attaché avec des cordes, on a enlevé le moteur et on a descendu avec les rampes tranquillement et on est allé le chercher. Les ambulanciers nous ont donné le collier cervical», raconte le directeur du Service sécurité incendie.

On ignore comment l’adolescent a chuté. Des pêcheurs ont toutefois remarqué que certains jeunes se lancent des défis assez téméraires entre eux. «Sur le pont, où les trains traversent, où il y a l’usine, c’est interdit d’aller là. Mais d’après ce que j’ai su, il y a des pêcheurs de saumon qui y vont, ils voient souvent des jeunes qui vont là et qui font de l’escalade», mentionne Pierre Boudreault.

Le jeune homme qui souffrait d’hypothermie a été transporté à l’hôpital. Selon sa mère, il se porte assez bien.