Un couple défie Irma pour prendre soin de ses dauphins

Un couple qui réside dans les Keys, la région de la Floride la plus violemment frappée par l’ouragan Irma, a choisi de braver la tempête pour s’occuper de leurs huit dauphins.

Phillip Admire et sa conjointe, Michelle Crosetto, gèrent Island Dolphin Care, un centre de zoothérapie avec les dauphins pour les vétérans.

«Ils étaient notre priorité numéro un et c’est pourquoi nous sommes restés, a raconté M. Admire à CNN. Nos dauphins sont restés ensemble durant la tempête.»

Au plus fort de la tempête, malgré les vents puissants et la pluie intense, ils ont tout de même réussi à les nourrir une fois par jour.

«Abandonner ces dauphins, pour moi, ça aurait été équivalent l’équivalent d’attacher un chien dans notre cour et de s’en aller. On ne pouvait pas les laisser là, on ne savait pas ce qui allait arriver. On ne savait pas quel genre de danger pouvait se présenter.»

Finalement, tous les dauphins s’en sont sortis. Les dommages au centre de zoothérapie sont toutefois importants.