Nouveau message haineux à Saint-Honoré

Des affiches à l'entrée et à la sortie de la municipalité de Saint-Honoré, au Saguenay, ont encore une fois été vandalisées mercredi matin. Les mots «Ville blanche» ont été peints en rouge sur ces affiches situées sur le boulevard Martel.

Informés de la situation, les employés municipaux ont vite fait de les enlever et de les nettoyer.

Le maire Bruno Tremblay prend la situation au sérieux. Il a porté plainte officiellement pour la première fois mercredi. Il estime que ces gestes haineux doivent être pris au sérieux.

Depuis le mois de juillet, c'est le troisième événement du genre à survenir.

Le 20 juillet, les mots «Saguenay, Ville blanche» avaient été inscrits sur une affiche à l'entrée du cimetière.

Quatre jours plus tard, on avait découvert sur un panneau du parvis de l'Église la phrase suivante: «Ouverture bientôt, changement d'administration. Centre culturel et islamique de Saint-Honoré».

Le même genre de méfaits a été rapporté au même endroit le lendemain et le 6 août.