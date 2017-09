8 morts par jour par surdose d'opioïdes au pays

Plus de 2800 personnes sont mortes de surdose aux opioïdes, principalement au fentanyl, l'an dernier au Canada, soit une moyenne de huit décès chaque jour, et la crise sanitaire s'aggrave depuis le début de l'année 2017, a annoncé jeudi le gouvernement canadien.

Plus de la moitié des décès liés aux opioïdes en 2016 sont survenus dans les provinces de l'ouest en Colombie-Britannique et en Alberta.

«Nous faisons face à une crise très grave», a estimé la ministre fédérale de la Santé Ginette Petitpas Taylor lors d'une conférence de presse, précisant que «tous les niveaux de gouvernements doivent être prêts à agir» pour faire face à cette «situation tragique».

Pour les trois premiers mois de 2017, plus de 600 personnes sont décédées, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente, et les autorités estiment qu'au moins 3000 personnes mourront de surdoses aux opioïdes en 2017.

Ces chiffres comprennent les morts par surdose dues aux opioïdes pharmaceutiques comme l'oxycodone, largement prescrit comme sédatif par les médecins nord-américains, mais également celles liées au fentanyl, substance près de 100 fois plus puissante que la morphine et souvent mélangée à d'autres drogues de rue.

Le nombre de morts par surdose au fentanyl a doublé en un an au Canada, et le gouvernement a précisé que plus de huit de ces décès sur 10 sont provoqués par un mélange de cet opiacé avec d'autres substances, «ce qui montre la complexité du problème auquel nous faisons face», a estimé la ministre de la Santé.

Face à la crise des surdoses liées aux opioïdes qui fait rage depuis plusieurs mois au Canada et aux États-Unis, le gouvernement canadien a également annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars canadiens (5,2 millions d'euros) dans la recherche sur ce phénomène qui avait déjà été qualifié de «crise nationale de santé publique» en février par les autorités.