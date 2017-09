Air Saguenay en péril avec la fin de la chasse au caribou

La fermeture de la chasse sportive au caribou au Québec pourrait compromettre les activités d'Air Saguenay d'ici la fin de son exercice financier, le 31 octobre prochain.

«Nous avons 150 employés. Ils sont dévoués, compétents, mais ils ne sont pas idiots: ils savent que la chasse fermera et que ça mettra en péril l’entreprise», a lancé jeudi Jean Tremblay, président d'Air Saguenay, un transporteur régional qui offre des voyages de chasse et pêche depuis 1960.

Environ 35 % du chiffre d'affaires de l'entreprise est menacé depuis l'annonce du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en décembre 2016, voulant que l'attribution des permis de chasse serait réduite de 50 % en 2017 afin de favoriser la pérennité du caribou migrateur. Québec avait de plus précisé qu'aucun permis ne serait délivré à partir du 1er février 2018, et ce, pour une période indéterminée.

«Notre équipe est sur le terrain et on peut faire le constat suivant: le troupeau de caribous, qui a 200 000 têtes selon échantillonnage du ministère, peut se permettre d'avoir une certaine pression provenant de la chasse sportive, sans qu'il ne soit menacé», a-t-il ajouté.

Selon lui, aucune autre activité ne pourra compenser les revenus que génère la chasse au caribou.

«Ça aura un effet domino. Si nous cessons nos activités, qui va prendre la relève», s'est-il questionné.

En 2012, la chasse sportive avait été fermée pour le troupeau de la rivière George en raison de son déclin important. Au Québec, le troupeau de la rivière aux Feuilles soutenait donc à lui seul la chasse sportive et la récolte par les Autochtones. Selon un inventaire réalisé à l’été 2016, le troupeau de la rivière aux Feuilles poursuit sa décroissance et ne compterait plus que 199 000 individus.