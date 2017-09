De nouveaux appuis pour l’organisme Mieux-Naître

L’organisme Mieux-Naître, centre de ressources périnatales de Laval, a commencé à fermer ses portes le 1er juillet dernier, faute de financement du gouvernement.

Après une manifestation de soutien de la part de parents de la région, c’est au tour de Québec solidaire et du Parti québécois de sonner l’alarme pour sauver cet organisme.

Le Centre de ressources périnatales est le seul organisme communautaire du genre dans la région.

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL) soutient que l’offre de services en périnatalité est déjà complète et adéquate sur son territoire

Le ministère de la Santé et des Services sociaux ajoute qu’il finance déjà dix centres de ressources périnatales, mais pas celui de Laval.

Alors qu’une pétition a été déposée à l’Assemblée nationale, c’est au tour de Québec solidaire et du Parti québécois de joindre leurs voix à celles des parents de la communauté.

«En vertu de quelle raison arbitraire, tout d’un coup, on dit que Laval n’a pas besoin [de ce centre], alors que c’est la région au Québec avec le plus haut taux de natalité. Donc, s’il y a un endroit où on en a absolument besoin, c’est ici», affirme le député de Québec solidaire, Amir Khadir.

Les deux partis ont également lancé une invitation formelle au ministre Barrette pour qu’il vienne visiter les lieux par lui-même.