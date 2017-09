Dernier arrêt pour La Grande Tournée

La Grande Tournée s’apprête à réaliser son tout dernier arrêt ce week-end après avoir attiré plus de 100 000 personnes cet été dans les parcs de Montréal.

L’événement phare des célébrations du 375e anniversaire de la métropole a visité tous les arrondissements, à l’exception de Ville-Marie, qui est la 19e et dernière étape. C’est au parc des Faubourgs que ce rendez-vous se déroule jusqu’à dimanche.

Au cours de la période estivale, les Montréalais ont entre autres pu assister à un spectacle spécialement conçu pour l’occasion par le Cirque Éloize, découvrir des commerçants et des restaurateurs locaux dans le cadre des «Grands Apéros» et écrire l’une des 10 000 cartes postales qui seront postées en 2042 pour le 400e anniversaire de Montréal.

Comme l’explique la porte-parole de l’événement Isabelle Pelletier, La Grande Tournée était une façon de célébrer les différents arrondissements, mais aussi de s’informer sur leur histoire grâce à la participation du Musée McCord.

«Les gens étaient toujours impressionnés et intéressés d’en apprendre plus sur les arrondissements, a raconté Mme Pelletier. On a pu voir Montréal dans tous ses recoins.»

Les citoyens de l’arrondissement de Ville-Marie pourront s’attendre à tout ça, en plus d’un spectacle gratuit du musicien Fred Fortin ce samedi, à partir de 21 h, après la prestation du Cirque Éloize.

La dernière «Session 375»

Ce samedi, les Montréalais auront aussi l’occasion de participer à un BBQ musical dans le cadre de la dernière «Session 375».

Une dizaine d’artistes, incluant Klô Pelgag et Kid Koala, monteront sur scène dès midi à l’ancienne École des beaux-arts de Montréal, au 3450, rue Saint-Urbain, au coin de la rue Sherbrooke Ouest.

Une autre soirée musicale est organisée au Théâtre Rialto à compter de 19 h. L’événement se tiendra en collaboration avec le festival de musique Pop Montréal.

Les amateurs de danse en ligne pourront par ailleurs participer en fin de semaine au «Super méga continental», un rassemblement de 375 danseurs amateurs réunis pour enflammer la place des Festivals, dans le Quartier des spectacles.