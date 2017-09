Double arrestation pour alcool au volant

Une femme venue chercher un jeune conducteur de 20 ans arrêté pour grand excès de vitesse et alcool au volant à Québec a été appréhendée pour conduite en état d’ébriété, jeudi, par la Sûreté du Québec.

Le tout a commencé lorsque le jeune conducteur de 20 ans a été intercepté en grand excès de vitesse, soit 130 km/h dans une zone de construction où la limite est de 70 km/h à Québec, vers 1h45, jeudi.

L’événement s’est produit sur l’autoroute 40 ouest près de l’avenue le Gendre. Le contrevenant a reçu un constat d’infraction de 1859$ et 14 points d’inaptitude. Son véhicule a été remorqué et son permis a été suspendu durant trois mois et une semaine.

Mais les péripéties du jeune conducteur ne s’arrêtent pas à ce grand excès de vitesse. Il était soumis à la mesure zéro alcool et l’appareil de détection approuvé a révélé une présence d'alcool dans son sang, sans toutefois dépasser la limite permise par la loi.

Il a dû appeler quelqu’un pour venir le chercher, soit une femme de 51 ans.

Lorsque celle-ci est arrivée, les policiers ont également procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a soufflé à l’alcootest plus de la limite permise par la loi. Il s’agit d’une femme de la région de Québec. Son véhicule a également été remisé et son permis suspendu 90 jours. Elle a été libérée.

- Avec la collaboration de Catherine Bouchard