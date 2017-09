Elle accouche et tente de noyer le bébé dans la toilette

Une employée du McDonald’s de Redwood City, en Californie, a accouché dans les toilettes du restaurant et a ensuite mis la tête du nourrisson dans la cuvette tout en actionnant la chasse d’eau.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

C’est une collègue de travail qui trouvait louche de voir Sarah Lockner, 25 ans, multiplier les visites aux toilettes dans la nuit du 4 septembre, qui a eu l’idée d’aller voir si tout allait bien, ont rapporté plusieurs médias californiens.

En arrivant sur place, elle a vu beaucoup de sang sur le sol et c’est en regardant par-dessus le muret qu’elle a vu Lockner mettre la tête de la fillette dans la cuvette en la poussant par le dos.

Elle a aussitôt composé le 911 et à l’arrivée des premiers secours, le nouveau-né était dans les bras de sa mère, mais il ne respirait plus et n’avait plus de pouls.

Les ambulanciers ont pu ramener la fillette à la vie et les policiers ont arrêté Lockner, qui a déclaré aux enquêteurs qu’elle ignorait être enceinte.

Le procureur Steve Wagstaffe a indiqué, mercredi, que Lockner a été accusée de tentative de meurtre. Il a ajouté que le bébé était présentement dans un état stable, mais qu’il était impossible de savoir si l’acte avait causé des lésions cérébrales.