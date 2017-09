«J.E.» à la chasse aux tornades

Le passage des ouragans Irma et Harvey qui ont semé la dévastation dans les Caraïbes et aux États-Unis montre à quel point la nature peut être destructrice et terrifiante. Malgré tout, ces phénomènes météorologiques fascinent des chasseurs de tornades.

L'équipe de «J.E.» a suivi deux chasseurs de tornades québécois au coeur de la «Tornado Alley», une région centrale des États-Unis où il s'en produit fréquemment et elle a été servie!

Ensemble, ils ont pu assister à la formation d'une tornade au Texas et d'une autre en Oklahoma. La seconde a fait une victime et de lourds dommages lorsqu'elle a ravagé des dizaines de maisons.

Des images saisissantes et des témoignages bouleversants à ne pas manquer lors de votre rendez-vous hebdomadaire dès ce jeudi à compter de 19h30 sur les ondes TVA.