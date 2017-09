Jude Law pris pour un fou dans un cinéma

Pas facile d'aller voir un film en paix quand on est une star et Jude Law en a fait les frais.

Voulant se faire discret pour assister à la séance de «Detroit» à Bath, il s'est rendu au cinéma Odeon, caché sous la capuche de son sweat. Bien mal lui en a pris, car des spectateurs, qui ne l'ont pas reconnu, ont jugé son comportement suspect et ont alerté la sécurité !

Connor Walter, un membre du personnel du cinéma, a été chargé de garder un œil sur l’homme en question. «Mon manager m’a prié de garder les yeux sur un homme au comportement étrange dans la salle principale. L’homme portait une capuche. Il a passé 10 bonnes minutes au téléphone avant d’acheter un billet à l’un de mes collègues. Personne ne l’a reconnu. Puis, il est descendu et je lui ai validé son ticket. Je l’ai reconnu à ce moment-là... Si je n’avais pas travaillé ce soir-là, personne ne l’aurait reconnu à cause de sa barbe et de son sweat à capuche noir», a-t-il expliqué comme le rapporte la BBC.

Connor Walter a alors attendu la fin de la séance et a demandé un selfie à l'acteur, qui lui a accordé sans problème. Connor Walter a ensuite donné un mot à Jude Law pour le féliciter pour son travail d'acteur. L'acteur a ensuite envoyé un e-mail à l'employé pour s'excuser d'avoir dû partir si vite et le remercier pour les gentilles paroles qu'il lui a adressées dans son mot.

Jude Law vit à Londres mais travaille en ce moment sur la suite du film Les Animaux Fantastiques, dans le Wiltshire, dans laquelle il joue le rôle du jeune professeur Dumbledore, un rôle précédemment joué par Richard Harris et Michael Gambon dans Harry Potter.