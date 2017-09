Kaïn présente «Welcome Bonheur»

Quatre ans après la sortie de «Pleurer pour rire», les gars de Kaïn ont lancé, jeudi soir devant de nombreux admirateurs au Club Soda à Montréal, «Welcome Bonheur», leur sixième album studio en carrière.

Steve Veilleux et sa bande sont venus y présenter certaines de leurs nouvelles pièces, dont «Comme un bum» qui connaît actuellement un vif succès à la radio.

Attendu vendredi sur iTunes et en magasin, le plus récent disque de la formation originaire de Drummondville comprend 11 créations aux sonorités folk et rock. L’opus a été réalisé par Éloi Painchaud.

Après Drummondville mardi et Montréal jeudi, Kaïn a prévu quatre autres lancements dans la province pour «Welcome Bonheur», soit à Québec, Trois-Rivières, Gatineau et Sherbrooke.

Le groupe a prévu donner plusieurs spectacles au Québec à compter de novembre.