Les cotisations à l'assurance-emploi augmenteront

Les taux de cotisation à l'assurance-emploi seront haussés en 2018 aussi bien pour les employés que pour les employeurs, a annoncé jeudi la Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC).

Au Québec, les taux de cotisation seront de 1,30 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable pour les employés et de 1,82 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable pour les employeurs. Cette année, les taux sont respectivement de 1,27 $ et de 1,778 $.

Les taux au Québec sont moins élevés que pour le reste des Canadiens, puisque la province administre son propre régime d'assurance parentale.

Ailleurs au Canada, l’augmentation sera de 3 cents pour les employés et de 4 cents pour les employeurs. Ainsi, dans le reste du pays le nouveau taux de cotisation sera fixé à 1,66 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable et de 2,32 $ pour les employeurs.

Il s’agit toutefois d’une hausse moins prononcée que celle annoncée (1,68 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable) lors du budget déposé en mars et qui devait aider à financer une nouvelle prestation pour les aidants naturels.

«Cela témoigne clairement de la solidité de l’économie, et indique que le plan du gouvernement visant à faire croître l’économie, à créer des emplois et à renforcer la classe moyenne fonctionne», ont fait savoir les ministres des Finances et du Développement social, Bill Morneau et Jean-Yves Duclos.

La Commission a également annoncé jeudi que le maximum de la rémunération assurable (MRA) sera de 51 700 $ en 2018 comparativement à 51 300 $ en 2017.

De plus, le montant de la rémunération annuelle donnant droit à des prestations spéciales passera à 6947 $ le 1er janvier 2018, par rapport à 6888 $ en 2017 pour les travailleurs autonomes canadiens inscrits à l'assurance-emploi.

Réagissant à la nouvelle, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a déploré un autre «frein à la croissance des PME».

«Cette nouvelle hausse viendra contribuer à augmenter les coûts globaux de main-d’œuvre de toutes les entreprises, a indiqué Martine Hébert, vice-présidente principale de la FCEI. Elle s’ajoutera à la hausse prévue des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) pour les six prochaines années.»

Mme Hébert estime que «plus de bâtons [seront mis] dans les roues des propriétaires de PME qui souhaitent embaucher, augmenter les salaires ou faire croître leur entreprise».

Ottawa soutient toutefois que «les taux de cotisation à l’assurance-emploi de 2017 et de 2018 sont les plus bas depuis 1982».