Les entreprises québécoises doivent se moderniser

L’avenir des entreprises manufacturières passe obligatoirement par la modernisation de ses opérations si elles veulent demeurer concurrentielles.

C’est le constat que fait Investissement Québec qui va entreprendre à l’automne une deuxième tournée de sensibilisation sur l’avenir du secteur manufacturier au Québec.

Pour se moderniser, les entreprises doivent investir dans la numérisation de leurs opérations, le fameux virage 2.0. L’autre étape incontournable est l’automatisation de la production.

On comprend la situation avec quelques chiffres.

Au Québec, 20% de la production est automatisé à plus de 50%. Si on regarde ailleurs, aux États-Unis on grimpe à 55% de la production et pas moins de 75% en Allemagne.

Au Québec, le secteur manufacturier fournit 1 emploi sur 5 et vaut pour 14 % du PIB de la province.