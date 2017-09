Les zones riveraines menacées sous surveillance

Les régions côtières sont sans défense quand la nature se déchaîne, l'ouragan Irma l'ayant de nouveau démontré de façon dramatique. C'est pourquoi des chercheurs de l'UQAR ont obtenu le mandat, par le ministère de la Sécurité publique, d'identifier les zones les plus à risque le long de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

Les scientifiques de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) vont photographier près de 6000 kilomètres de côtes du haut des airs, entre Québec et Natashquan, Lévis et Gaspé, dans la Baie-des-Chaleurs, à l'Ile d'Anticosti et aux Iles-de-la-Madeleine.

Le même exercice avait été fait à l'automne 2010. L'idée, c'est de voir comment le littoral a changé depuis, de faire un avant et un après, de déterminer quels sont les endroits les plus problématiques.

Selon le titulaire de la Chaire de recherche en géoscience côtière de l'UQAR, Pascal Bernatchez, «dans le contexte de la hausse du niveau de la mer, l’un des aléas les plus importants pour le futur c’est d’avoir une meilleure compréhension des phénomènes d’inondations côtières».

«C’est pour que le Québec maritime se dote d’une cartographie des zones d’exposition à cet aléa-là, a-t-il ajouté [...] Le changement le plus important qu’on a connu au cours des 15 dernières années, c’est vraiment la réduction du couvert de glace. Quand on regarde en absolu, il n’y a pas nécessairement plus de tempêtes qu’auparavant. Par contre, le littoral est moins bien protégé par les glaces.»

Depuis les grandes marées de 2010 qui ont provoqué des dommages records de plus de 21 millions $ dans l'Est-du-Québec, des mesures ont été prises.

Dans plus de 90 % des cas, c'est de l'enrochement qui a été fait ou des murets qui ont été construits le long des berges. Mais est-ce suffisant? Pourrait-on faire mieux?

«C’est sûr que certaines activités humaines peuvent accentuer le phénomène d’érosion des berges ou encore favoriser les phénomènes d’érosion côtière, a ajouté le chercheur. L’idée, c’est vraiment de faire un portrait de la situation. Un portrait, oui, de l’état des côtes, mais aussi de l’utilisation de la zone côtière et de voir comment le milieu est habité. [...] Je pense que c’est la question de l’aménagement du territoire où il va falloir mieux prendre en compte la question des changements climatiques.»

Un rapport final sera remis au ministère de la Sécurité publique d'ici l'été 2018.