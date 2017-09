La tempête tropicale Max est devenue un ouragan jeudi à 85 km de la célèbre station balnéaire d'Acapulco, sur la côte pacifique du Mexique, affichant des vents de 120 km/h, a indiqué le Centre américain des ouragans (NHC).

Max est un ouragan de catégorie 1, la plus faible d'une échelle qui en compte 5, et se déplace à 9 km/h vers l'est. Selon le NHC, Max pourra se renforcer avant de toucher terre plus tard jeudi dans le sud-ouest du Mexique.