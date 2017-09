Profits en hausse pour Groupe ADF au second trimestre

Le fabricant de structures métalliques Groupe ADF a rapporté jeudi des profits en hausse au second trimestre.

Pour la période de trois mois terminée le 31 juillet dernier, Groupe ADF a enregistré un résultat net de 1,9 million $ (0,06 $ par action, de base et dilué) comparativement à 0,2 million $ (0,01 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt.

Sur la même période, les revenus ont plus que doublé, passant de 19,9 millions $ l’an dernier à 45,3 millions $, principalement en raison du volume d'activité.

Le Groupe ADF a aussi annoncé que son carnet de commandes s’élevait à 135,1 millions $ au 31 juillet 2017, comparativement à 194,5 millions $ au 31 janvier dernier.

«Se chiffrant à près de 94,0 millions $, les produits des six premiers mois de l'exercice en cours totalisent presque les produits annuels enregistrés au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2017. Cette hausse est le résultat de notre travail acharné visant à faire croître notre carnet de commandes » a expliqué M. Jean Paschini, coprésident du conseil d'administration et chef de la direction.

Un dividende semestriel de 0,01 $ par action sera payé le 17 octobre 2017 aux actionnaires inscrits en date du 29 septembre 2017.