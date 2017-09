Protection des baleines noires: l'industrie des croisières veut des assouplissements

Les organisateurs de croisières en eau froide interpellent le gouvernement fédéral pour assouplir la nouvelle réglementation sur les baleines noires.

Rappelons-le, depuis août, tous les navires doivent ralentir dans le golfe Saint-Laurent, ce qui aurait provoqué l’annulation d’au moins 16 escales.

À Baie-Comeau, trois escales ont été annulées jusqu’à présent à cause de cette nouvelle réglementation: celle du «CTMA Vacancier» la semaine dernière, et maintenant les deux visites du «Seabourne Quest» prévues le 16 septembre et le 6 octobre.

L’Association des croisières du Saint-Laurent comprend l’utilité de la nouvelle réglementation canadienne sur les baleines noires, mais l’organisme rappelle au gouvernement fédéral que le ralentissement obligatoire des navires dans le golfe du Saint-Laurent retarde de cinq à sept heures leur trajet normal.

Elle donne l’exemple de l’Alaska, État américain aux prises avec le même problème concernant les baleines noires, qui a mis en place un réseau d’observateurs montant à bord des navires pour constater la situation en temps réel et ainsi permettre à chaque bateau de ralentir ou de contourner les baleines, le cas échéant.