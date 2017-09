Qui seraient les nouveaux visages au Conseil des ministres?

À la suite du départ de son chef de cabinet Jean-Louis Dufresne, en début de semaine, Philippe Couillard a promis d’autres changements.

Ce vent de renouveau annoncé par le premier ministre pourrait prendre la forme d’un remaniement ministériel, peut-être aux Fêtes ou encore un peu plus tard.

Le duo Lavoie-Drainville s’est livré jeudi à l’émission «La Joute» à un exercice intéressant: tenter d’identifier les prétendants au titre de ministre et ceux qui sont le plus à risque de redevenir de simples députés.

Le choix de Véronyque Tremblay à un poste de ministre s’impose en raison de sa «loyauté exceptionnelle», estime Bernard Drainville. La députée de la région de Québec a payé le fort prix, rappelle-t-il, pour s’être prononcée contre le registre des armes à feu. «Elle a fait valoir ses arguments à l’intérieur du caucus, mais elle est demeurée loyale [envers son parti]. C’est une femme qui a une très belle image, jeune, et il faut garder un minimum de représentation féminine.»

Quant à André Fortin, le député de Pontiac pourrait devenir le futur ministre vedette en Outaouais, poursuit le jouteur. «Il a été attaché de presse de Jean Lapierre, il a appris à la bonne école. C’est un homme très apprécié, calme et rigoureux...»

Marie Montpetit est une autre prétendante, juge Bernard Drainville, qu’il faut considérer. L’adjointe parlementaire de Gaétan Barrette et députée de Crémazie pourrait très bien prendre le poste de la Santé publique occupée par Lucie Charlebois, advenant qu’une promotion soit offerte à cette dernière.

Pour lui avoir fait face quand il siégeait à l’Assemblée nationale, l’ancien député péquiste voit aussi en Marc Tanguay un candidat de qualité. «Il est pugnace, combattif, d’une loyauté irréprochable. Il est actuellement leader parlementaire adjoint et il serait prêt à prendre du gallon.

Poëti de retour?

La liste de Bernard Drainville contient également les noms de Filomena Rotiroti, Stéphane Billette et Robert Poëti – «Les libéraux ont besoin de lui et de son image de M. Net pour amener un message d’intégrité».

«[Robert Poëti] est rentré dans un ministère et il a pensé jouer à M. Net, c’est ça qui lui a nui. C’est vrai qu’il faut faire du nettoyage, mais pas comme un côlon, rétorque le jouteur Luc Lavoie, qui ne croit pas du tout au retour de M. Poëti dans une fonction ministérielle.

Outre M. Poëti et Mme Tremblay, les prétendants dont les noms sont mentionnés par son complice Drainville proviennent tous de la machine libérale. Ce qui représente à son avis une force évidente. «Ils sont toujours en train d’en préparer à côté, comme on voit au hockey ou au baseball», observe Luc Lavoie.

Celui-ci souligne les reproches maintes fois adressés au premier ministre Couillard. «Avec du talent comme ça, qui vient de nos rangs, pourquoi va-t-on toujours chercher à l’extérieur – Gaétan Barrette, Sébastien Proulx, Dominique Anglade, sans égard à leur compétence –, donne-t-il en exemple? Ces gens-là qu’on a identifiés ont des profils extrêmement intéressants. Quand on regarde leur feuille de route, on peut dire, comme on disait autrefois à Rimouski, qu’ils connaissent le tabac.»

Mais pour faire entrer de nouveaux visages au sein du Conseil des ministres, il faut faire de la place en rétrogradant des élus. Une tâche qui n’est jamais facile pour le premier ministre, appuie Bernard Drainville. Selon lui, cinq ministres sont dans une position inconfortable et pourraient se faire montrer la porte du Conseil des ministres, s’ils se représentent aux prochaines élections.

Voyez un extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus