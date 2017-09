Saguenay: un feu défectueux fait pester les automobilistes

La patience des automobilistes a été mise à rude épreuve jeudi matin dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay. Une importante congestion s’est créée sur le très achalandé boulevard Talbot, en raison d’un feu de circulation qui est tombé en panne à l’intersection du boulevard Barrette.

La circulation est déjà ralentie et compliquée dans ce secteur en raison des nombreux travaux majeurs en cours.

Le feu de circulation défectueux à l’intersection du boulevard Barrette et l’absence de signaleur routier sur place ont contribué à créer un énorme bouchon de circulation.

Le même problème s’est aussi transporté sur le boulevard Saint-Paul, puisque les gens tentaient de l’emprunter comme détour, dans l’espoir d’éviter l’attente.

La Ville de Saguenay soutient qu’elle a réagi le plus rapidement possible dès qu’elle a été mise au fait de la situation.

«On travaillait dans des appareillages électroniques à proximité. Ça ne devait pas toucher ce feu de circulation là, mais ça l’a touché. On ignore pourquoi. On essaie de trouver la nature du problème. Donc, ce n’était pas prévu. C’est un malheureux incident. Donc dès qu’on l’a su, on a communiqué avec le service de police», a commenté le porte-parole de la Ville de Saguenay, Jeannot Allard.

Vers 8 h 15, un agent de la Sécurité publique a finalement été dépêché sur place pour faire la circulation.