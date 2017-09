Une enquête du BIG mène à l'annulation d'un contrat de 11 M$

L'un des accusés dans le dossier du Faubourg Contrecoeur, Pascal Patrice, se retrouve à nouveau dans de beaux draps au terme d'une enquête menée par le Bureau de l'inspecteur général (BIG).

Le BIG a rendu public jeudi après-midi un rapport dans lequel il prononce la résiliation d'un important contrat de plus de 11 millions $ octroyé en août 2016 par le conseil d'agglomération de Montréal.

Me Gallant et son équipe ont découvert qu'une entreprise autre que l'adjudicataire réel du contrat exécutait les travaux sur le chantier de reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers au Parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard.

Le contrat avait été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Genephi inc. Or, l'enquête du BIG démontre que cette compagnie avait conclu une entente de coentreprise avec Congeres inc. dont le président et unique actionnaire est Pascal Patrice. Le hic, c'est que la compagnie de M. Patrice ne possède pas d'autorisation de l'Autorite des marchés financiers (AMF) et n'en a jamais fait la demande.

«L'enjeu de ce dossier tient au fait que Genephi a déposé une soumission en son seul nom, ne révélant pas l'entente de coentreprise à la Ville», souligne le BIG qui n'hésite pas à parler d'un faux renseignement.

Notons qu'au cours de l'automne 2016, le BIG a reçu deux dénonciations concernant le contrat. Plusieurs problèmes ont été évoqués, dont la mauvaise gestion des travaux, le fait que les travaux ne soient gérés et réalisés par Genephi, mais plutôt la compagnie de Pascal Patrice, alors qu'il fait face à des accusations criminelles dans le dossier Faubourg Contrecoeur.