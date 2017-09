Un citoyen de Shawinigan porté disparu

René Joly, un homme de 51 ans de Shawinigan, en Mauricie, est porté disparu depuis mercredi, a rapporté la Sûreté du Québec (SQ) jeudi soir.

M. Joly, qui a été vu pour la dernière fois le 13 septembre dans le secteur sud de Shawinigan, conduirait une Chevrolet Spark 2013 vert lime.

Selon la police, qui demande l’aide du public pour retrouver M. Joly, sa famille est inquiète pour sa santé et sa sécurité.

Le disparu mesure 1,70 m (5’7), pèse 64 kg (140 lb), a les cheveux gris très courts et les yeux pers. Il porte la moustache et a des lunettes pour la vue. Au moment de sa disparition, il portait un chandail rayé vert et noir à manches longues, un pantalon en toile beige, des espadrilles grises et vertes et une montre de marque Polo.

Toute personne qui apercevrait cet homme est priée de composer le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retracer peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.