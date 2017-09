Un homme attaqué au couteau à Sainte-Monique

Un drame familial s'est joué à Sainte-Monique dans le Centre-du-Québec un peu avant 11h jeudi matin.

Un homme de 32 ans s'en serait pris à son père de 65 ans lors d'une dispute familiale qui aurait mal tourné. Il aurait ensuite atteint son père au bras avec un couteau. Heureusement, on ne craint pas pour la vie de l'homme âgé.

Le suspect a été arrêté et transporté à l'hôpital de Trois-Rivières et il est sous surveillance policière. Il sera interrogé plus tard. Il pourrait faire face à des accusations de voies de fait armées.

Les enquêteurs et techniciens en scène de crime tenteront de faire la lumière sur ces événements.

Ce n'est pas sans rappeler le même genre de drame survenu en février dernier à Trois-Rivières sur la rue Marseille où un homme de 25 ans s'en est pris à son père avec un couteau.