Une femme enceinte retrouvée morte, ligotée et les yeux bandés

Une femme de 23 ans enceinte de huit mois a été retrouvée morte, ligotée et les yeux bandés, à Ustaritz, non loin de Bayonne, dans le sud-ouest de la France, a indiqué jeudi le procureur de Bayonne, évoquant un «acte criminel particulièrement violent».

Les secours ont été prévenus mercredi soir par le compagnon de la victime, qui l'a découverte dans l'appartement qu'elle occupait à Ustaritz, dans la propriété de sa mère, absente au moment des faits, a indiqué le procureur Samuel Vuelta-Simon lors d'une conférence de presse.

«Le corps se trouvait sur le lit de la chambre à coucher, les poignets et les chevilles ligotés, les yeux bandés, et bâillonnée avec des torchons», a-t-il expliqué.

Une autopsie doit préciser l'heure et les causes de la mort de la jeune femme, mais les premières constatations font état de «traumatismes violents et répétés, à la face principalement, combinés peut-être avec un éventuel processus d'asphyxie lié au bâillon qu'elle avait dans la bouche», a déclaré le procureur.

Aucune trace d'effraction ou «vitre brisée» n'a été retrouvée sur les lieux du crime, a-t-il ajouté, soulignant qu'«aucune piste n'est privilégiée» à ce stade des investigations.

Une enquête de flagrance a été ouverte sur cet «acte criminel particulièrement violent sur une personne vulnérable», car à un stade avancée de sa grossesse, a-t-il précisé.

La jeune femme, originaire de Béziers (sud), était élève infirmière à Bordeaux (sud-ouest) et avait décidé de venir à Ustaritz pour y passer les dernières semaines de sa grossesse avec sa mère.

Son compagnon, intermittent du spectacle et par ailleurs étudiant en sophrologie à Bordeaux, ne résidait pas avec elle à Ustaritz.

Choqué, il avait été pris en charge par les urgences après la découverte du crime.