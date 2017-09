5 choses à savoir sur «Liste noire»

Les Anglo-saxons, beaucoup plus que nous, ont une longue tradition de séries policières à la télé. Depuis quatre ans, «The Blacklist», devenue «Liste noire» ici, remporte un vif succès un peu partout sur la planète.

Le déclencheur des intrigues: Raymond «Red» Remmington, qui a échappé au FBI pendant des années, se livre à l’agence fédérale afin de faire tomber criminels et terroristes.

Une seule condition : son interlocutrice sera Elizabeth Keen, une profileuse inexpérimentée.

On peut suivre les aventures de la quatrième saison à TVA, les vendredi à 21 h.

1. Jon Bokenkamp est le créateur de la série. Elle lui a été inspirée par Whitey Bulger, qui était alors le chef du crime organisé de Boston, et dont les médias faisaient grand état. Un flash lui est venu: et si un caïd de la trempe de Bulger se faisait arrêter et qu’il passait à table en révélant certains grands mystères? Où a-t-on enterré Jimmy Hoffa? Qui a vraiment tué Kennedy? C’est ainsi qu’est né le personnage de Raymond Remmington.

2. Même s’il avait un physique de jeune premier, James Spader voulait tourner dans des films de genre et il a toujours aimé jouer les méchants. Force est de constater qu’il avait le talent pour ce faire puisqu’au fil des ans il a récolté une foule de récompenses prestigieuses. Il a aussi été le premier acteur à mériter deux prix Emmy du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique en jouant le même personnage dans deux productions différentes, soit le rôle d’Alan Shore dans «La firme de Boston», en 1997, et «Justice à Boston», en 2004.

3. Avant même la première diffusion, la chaîne NBC a toujours eu la plus grande confiance en ce projet. Ultime consécration: dès la première saison, on présentait un épisode de «The Blacklist» tout de suite après le Super Bowl, qui demeure l’émission de télé la plus regardée à l’échelle planétaire. Qui plus est, l’intrigue se déployait sur deux heures, si bien que cette stratégie a fidélisé des millions de téléspectateurs.

4. Dans la vie de tous les jours, l’actrice Megan Boone porte généralement les cheveux courts. Or, dans toutes les scènes où on la voit dans la peau d’Elizabeth, elle porte une perruque. Un choix qu’elle défend en disant que ça lui donne «un air jeune et naïf».

5. On pourrait croire que c’est autour de James Spader que les autres rôles ont été distribués. Rien de plus faux! Megan Boone a créé une si forte impression auprès des producteurs qu’elle a été la première à se voir confier un rôle. Mais encore fallait-il que la chimie opère entre elle et celui qui interpréterait le personnage de Remmington, pivot de la série! Finalement, dès que Spader s’est présenté à l’audition, tous savaient qu’elle et lui formeraient une équipe de rêve.