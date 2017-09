Atteinte d’un cancer, une mère profite de tous les instants

Vendredi matin, Martine Duguay, son conjoint et les enfants ont pris leur dernière photo de famille à Saint-Boniface. C'était sur la liste de souhaits de Martine. Tout comme voir Zack, son plus jeune, rentrer à la maternelle. C'est que Martine n'en a plus pour longtemps.

«Mon but ultime, c'est de passer les fêtes. En fait, d'avoir un dernier temps des fêtes avec la famille», explique-t-elle.

Après cinq années à lutter contre son cancer et deux traitements en Allemagne pour repousser la progression de la maladie, la mauvaise nouvelle est tombée au mois d'août.

«Les médecins ont dit que le cancer progressait beaucoup. Aux os, c'était pas mal stable, mais avec ces nouvelles-là, il restait quelques mois», raconte Martine.

Il y a deux ans, Martine est allée suivre des traitements de chimioembolisation en Allemagne. Une campagne de financement avait permis d'amasser plusieurs milliers de dollars pour lui permettre de faire l'aller-retour. Sachant que son cancer était incurable, elle souhaitait améliorer sa qualité de vie: «Les traitements ont ralenti la progression de la maladie. Je suis pas mal certaine de ça».

Dans ce tourbillon, Martine et son conjoint tentent d'enseigner une leçon de courage à leurs cinq enfants: « Les plus petits moments deviennent dans le fond des grands moments de bonheur. Les épreuves qu'on traverse c'est à nous de voir comment on va les affronter et les vivre. C'est ça que je veux léguer à mes enfants. Il faut se lever, il faut être fort. Il y aura toujours le soleil après.»

Dans trois mois ce sera Noël, Martine Duguay espère se rendre jusqu'à cette date.

Et en janvier, si la santé le permet... elle aura 40 ans.