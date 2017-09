Bfly: la magie des papillons

Plus besoin de chasser les papillons avec un filet ou de courir à en perdre haleine pour simplement en effleurer un. Avec le monde de Bfly et sa volière ouverte depuis cet été dans le Quartier Dix30, à Brossard, la rencontre avec les papillons se fait aisément et tout naturellement.

Inspiré des livres jeunesse de l'entreprise Bfly, un nouveau monde enchanté est maintenant à la portée des enfants. Un endroit contenant un village, un volcan, un temple et de sympathiques insectes.

De nombreux papillons de toutes les couleurs et tailles volent, mangent et se reposent dans un lieu où des activités interactives sont proposées aux enfants, comme la recherche de personnages ailés ou encore le maniement du cristal magique. Tout ça dans le but de sauver les papillons du méchant Grubus.

Que ce soit de jour (ils sont plus nombreux dans les airs) ou de soir (la magie opère davantage avec des jeux de lumière), il est possible d'admirer plusieurs papillons et même - si on en fait la demande - d'en déposer un sur soi en se rendant à la pouponnière.

Bien que la visite soit un peu courte (entre 30 et 45 minutes pour compléter la mission et contempler les lieux), elle n'en demeure pas moins unique.

Les tarifs pour une expérience sont de 9,50 $ par enfant de 4 ans et plus et 12,50 $ par adulte. Les enfants de moins de 4 ans peuvent se promener gratuitement.