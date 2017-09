Caucus du PLQ: Gaetan Barrette dit avoir livré la marchandise

À un an des élections provinciales, le ministre de la Santé Gaetan Barrette estime avoir livré la marchandise et souhaite surtout rester en poste.

Ce dernier a été un des ministres provinciaux les plus hyperactifs avec la mise en place de ses nombreuses réformes. On a qu’à penser à l’abolition des agences de santé, la centralisation des laboratoires médicaux ou à l’obligation pour les médecins de voir plus de patients.

Cependant, ce dernier changement n’est pas encore complété, les médecins de famille de la province ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour atteindre la cible fixée par le ministre.

Il faut que 85% des Québécois aient un médecin de famille et à l’heure actuelle 800 000 personnes ont réussi à en trouver un.

«Les médecins disent: ils nous manquent peut-être juste trois mois, ils sont partis un petit peu en retard, mais ils convaincus eux-mêmes qu’ils vont y arriver, explique le ministre Gaetan Barrette. Actuellement, nous avons une entente qui est en place et une loi qui prévoit être appliquée, si les objectifs ne sont pas atteints.»

Cette loi, dont le ministre fait mention c’est le projet de loi 20.

Rappelons que si au 31 décembre 2017 la cible n’est pas atteinte, il pourrait y avoir des pénalités au niveau du salaire des médecins, par exemple. Il y a également différentes conséquences qui sont prévues dans cette loi.

C’est en quelque sorte un message que le ministre de la Santé a lancé aux médecins au dernier jour du caucus du Parti libéral.

.