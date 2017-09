Changement dans les conditions de libération d'Omar Khadr

Omar Khadr pourra utiliser des appareils connectés à Internet, notamment des téléphones intelligents, a statué vendredi une juge albertaine.

Lors d’une audience visant à modifier ses conditions de libération à Edmonton, en Alberta, Omar Khadr a été autorisé à avoir un accès sans restriction à internet, mais pas question de consulter du matériel de propagande terroriste.

Omar Khadr, ancien enfant soldat qui a passé plus de 10 ans en prison, tentait de faire assouplir ses conditions de libération conditionnelle.

Il voulait plus de liberté pour se déplacer au Canada ainsi qu’avoir des contacts avec sa soeur, Zaynab Khadr, sans la présence d'un avocat ou d'une personne autorisée par son agent de libération conditionnelle. Dans ce dernier cas, la juge a dit non.

Nate Whitling, l'avocat de Khadr, a déclaré après l'audience que la décision était décevante pour son client.

«C’est un inconvénient, mais ce n’est pas grand-chose», a-t-il ajouté lors d’un point de presse, selon Global News.

Zaynab a publiquement exprimé des positions pro-al-Qaida dans le passé. La femme qui aurait des enfants songeait à venir au Canada et Omar Khadr voulait avoir la possibilité de les voir librement.

Citoyen canadien, M. Khadr a été emprisonné à la prison de la base militaire de Guantanamo alors qu’il n’avait que 15 ans, accusé d’avoir tué d’une grenade un soldat américain lors d’une attaque.

Omar Khadr a reconnu sa culpabilité en 2010 d’avoir tué ce soldat américain, incident remontant à 2002 lors de combats en Afghanistan. Il avait suivi son père abattu sur place. Il a conclu une entente et a reçu une peine de huit ans de prison en échange d’une reconnaissance de sa culpabilité pour le meurtre du soldat, et a aussi reconnu sa culpabilité aux accusations de crimes de guerre, complot, soutien matériel au terrorisme et espionnage. Il a été libéré sous caution, en 2015.