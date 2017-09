«Chaque moment est crucial », dit la SQ

Au lendemain du déclenchement de l’alerte Amber à la suite de l’enlèvement à Saint-Eustache de Louka Fredette, 6 ans, la Sûreté du Québec (SQ) a demandé à la population d’ouvrir l’œil.

«On demande à tous les gens d’être vigilants», a affirmé vendredi matin le lieutenant Jason Allard de la SQ, lors d’un point de presse tenu à Lachute, dans les Laurentides.

«Si vous voyez quelque chose, on n’attend pas. On appelle tout de suite [le 911] parce que chaque minute peut [représenter] des kilomètres de plus», a-t-il poursuivi.

Le corps policier a déclenché jeudi soir une alerte Amber relativement à l'enlèvement survenu à Saint-Eustache, au nord de Montréal. Une vaste opération policière s'est mise en branle pour retrouver le garçon.

Ugo Fredette, 41 ans, est le sujet clé dans cette affaire. L’homme mesurant 5’10 est le père de Louka. Il était toujours activement recherché vendredi matin. La SQ n’était pas en mesure de dire s’il est armé ou non.

Vendredi matin, dans la ville où a été retrouvée la camionnette du père, la SQ a fait savoir que toutes les hypothèses étaient sur la table. «Le Ford a été retrouvé dans un espace municipal réservé», a indiqué le policier, en parlant d’une halte routière municipale.

En plus des enquêteurs et des maîtres-chiens, et de l’hélicoptère, des plongeurs de la SQ ont été dépêchés dans le secteur.

«Nous sommes en mode recherche, a dit le lieutenant Allard [...] Chaque indice qui est transmis est analysé.»

Le lieutenant Allard n’a pas écarté la possibilité qu’un autre véhicule soit impliqué dans l’histoire. «Il se pourrait qu’ils se retrouvent dans un autre véhicule ou au niveau d’une autre municipalité ou même en Ontario», a-t-il dit.

Le père et son fils auraient aussi été vus au Walmart de Saint-Eustache pour la dernière fois, jeudi, en début de soirée.

«La dernière information qu’on a c’est l’emplacement du véhicule qui a été retrouvé. On sait qu’il serait parti avec ce véhicule là et que le véhicule a été retrouvé ici, à Lachute. Outre cette information, on n’a pas d’information sur quel endroit il pourrait se trouver ou s’il a communiqué [avec quelqu’un].

«Nos énergies sont vraiment concentrées pour retrouver Louka, a ajouté le lieutenant. On veut qu’il revienne sain et sauf. Chaque moment est crucial.»