De plus en plus d’ados dénoncent les agressions

Les adolescentes ont été plus nombreuses que jamais cette année à demander de l’aide dans des centres de soutien aux victimes d’agression sexuelle.

«Déjà, on commence à recevoir quelques références des écoles. D’habitude, ça prend un peu plus de temps [après la rentrée]», remarque Annie Blouin, du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Granby.

Quelque 300 jeunes de 12 à 18 ans sont allés chercher de l’aide dans un des centres du Regroupement des CALACS en 2016-2017, un chiffre inégalé depuis 2012, année des plus vieilles données accessibles.

Il ne s’agit pas d’un recensement de tous les adolescents qui se sont confiés à un organisme, mais ce coup de sonde offre un bon portrait de la réalité sur le terrain.

Bonne nouvelle

Comme il n’y a pas nécessairement eu d’augmentation des agressions, il s’agit d’une bonne nouvelle.

«Notre interprétation, c’est que les jeunes sont plus ouvertes à dévoiler [qu’elles ont été agressées [...] Les intervenants sur le terrain ont l’impression que les jeunes attendent moins longtemps avant de demander de l’aide», dit Stéphanie Tremblay du Regroupement des CALACS.

«Avant, on voyait surtout des victimes qui avaient été agressées dans leur enfance et qui en prenaient conscience plus tard, observe Patricia Gladu du centre L’Expression Libre de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces dernières années, on voit plus souvent des jeunes qui ont été agressées pendant l’adolescence et qui viennent à ce moment-là.»

Cette hausse des demandes d’aide s’explique notamment par le fait que le sujet a été très médiatisé dans la dernière année, avec les agressions à l’Université Laval, l’affaire Gerry Sklavounos et toutes les prises de parole et manifestations contre la culture du viol, notent les intervenantes.

La prévention effectuée dans les écoles commence aussi à porter ses fruits.

«En général, la personne aura moins de séquelles à long terme si elle reçoit de l’aide rapidement», remarque Julie Guibord du CALACS de Châteauguay.

Demandes à l’aide d’ados

2012-2013 : 225

2013-2014 : 270

2014-2015 : Pas de données

2015-2016 : 285

2016-2017 : 300

56 % Ont attendu moins d’un an avant de demander de l’aide

46 % Ont attendu plus de 11 ans avant de demander de l’aide

27 % Ont amorcé des procédures légales au criminel

Source: RCALACS, 2016-2017

Les amies, premières confidentes

La première personne à qui se confie généralement une adolescente au sujet d’une agression sexuelle n’est pas l’intervenant d’un organisme d’aide, mais bien souvent une amie, observe Annie Blouin, du CALACS de Granby.

«Il y a des jeunes qui sont très aidants. Par exemple, qui vont amener leur amie de fille au bureau du travailleur social de l’école», illustre-t-elle.

Déterminant

Les intervenantes interrogées sont unanimes : la première personne à qui se confie une victime aura un impact déterminant. Si ce premier confident la croit et ne minimise pas ce qu’elle a vécu, tout le reste sera facilité.

Or, les intervenants en violence sexuelle sont rarement les premiers confidents, selon Annie Blouin.

«Elle va avoir le réflexe de garder ça dans le fond d’elle-même.»

À l’école, elle aura peut-être de la difficulté à se concentrer, ce qui se reflétera dans son bulletin. Peut-être aura-t-elle des cauchemars ou des flash-back. Certaines vont s’automutiler.

La plupart des jeunes qu’elle reçoit ont d’ailleurs été adressés par un professionnel de l’école qu’ils fréquentent. Toutefois, des cas peuvent se révéler dans le cadre d’une animation de prévention en classe.

«Il n’est pas rare qu’un jeune va quitter la classe pendant une animation, ou qu’il va rester à la fin et poser des questions», abonde Julie Guibord du CALACS de Châteauguay.

Plus de parents

Au CALACS de l’Ouest de l’Île, les intervenants ont observé une hausse des demandes de soutien des parents.

«Ils veulent savoir quelles sont les attitudes aidantes. Par exemple, ne pas juger, ou ne pas mettre l’accent sur leurs émotions à eux plus que sur celles de leur enfant», dit Dominique Raptis.

Dans tous les cas, l’important est de répondre aux besoins du jeune.

«Tu n’es pas obligée de dire ou de faire quelque chose que tu ne veux pas faire», dit d’abord Annie Blouin au jeune.

Et bien souvent, son besoin est de se vider le cœur et de sortir de l’isolement, plus que de dénoncer son agresseur, indique Patricia Gladu, de L’Expression Libre.