Demande de recours collectif contre les Témoins de Jéhovah

Une Québécoise a déposé vendredi une demande d’autorisation en vue d’entreprendre un recours collectif contre trois sociétés de la communauté des Témoins de Jéhovah.

La demande a été déposée au nom de «toutes les personnes qui sont ou ont été des Témoins de Jéhovah et qui allèguent avoir été agressées sexuellement au Québec par une personne occupant le rôle d'Ancien».

L’éventuelle action collective concerne également les personnes «qui sont ou ont été des Témoins de Jéhovah et qui allèguent avoir été agressées sexuellement au Québec, alors qu'elles étaient mineures, par un Témoin de Jéhovah».

Les trois sociétés visées par cette demande sont «The Watch Tower Bible and Tract Society of Canada», «The Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania» et «The Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc».

La demanderesse, Lisa Blais, est représentée par le bureau d'avocats Woods s.e.n.c.r.l. à Montréal.