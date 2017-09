Des investissements de 15 M $ par année d’ici 15 ans pour le vélo

L’administration Coderre déploie un plan-cadre vélo qui s’appuiera sur des investissements de 15 millions $ par année, au cours des 15 prochaines années, afin d’accroître de 15 % les déplacements à vélo dans les quartiers centraux de la métropole.

Le plan-cadre, intitulée «Montréal, ville cyclable», a été dévoilé vendredi, et il fait en sorte de porter à 150 millions $ les investissements envisagés d’ici cinq ans en matière de vélo.

La Ville s’appuiera sur Vélo Québec pour mettre de l’avant un plan d’accessibilité à vélo au centre-ville à compter de l’an prochain. Les deux partenaires dresseront d’abord un portrait des conditions de déplacement à vélo au cœur de Montréal, opération qui orientera les interventions à venir.

Plusieurs autres organismes et organisations ont apporté leur grain de sel lors de l'élaboration du plan-cadre vélo.

«En s’engageant avec la vision zéro, en matière de sécurité routière, notre administration a posé un geste fort, a dit Aref Salem, responsable du transport au comité exécutif. Le premier Plan-cadre vélo de la métropole vient consolider cette vision avec des investissements majeurs pour sa mise en œuvre. Nous sommes très fiers de livrer cet engagement qui est le résultat d’un travail concerté avec les membres du comité vélo de Montréal. Je suis convaincu que ce plan aura une influence positive sur la qualité de vie de tous les citoyens.»

Le plan-cadre comprend 10 orientations, dont l’adaptation du réseau cyclable pour qu’il soit praticable été comme hiver, l’amélioration de l’offre de stationnements pour les vélos et la réalisation de «projets cyclables audacieux, structurants et d’envergure» à l’échelle métropolitaine.

On souhaite également, en plus de promouvoir l’utilisation du vélo dans ses déplacements, tenir compte des «besoins des cyclistes dans le réseau routier actuel et dans les projets d'aménagement et de réaménagement des rues».

Marc-André Gadoury, qui est responsable vélo et président du comité visant à promouvoir la pratique du vélo à Montréal, parle d’une «cible ambitieuse».

«Ce plan-cadre vélo est une première dans l’histoire de Montréal. Les investissements qui s’y rattachent sont du jamais vu. Nous nous donnons les moyens d’être une métropole chef de file reconnue à l’international en matière de vélo», a-t-il dit.