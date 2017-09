Deux Beaucerons pêchent un thon rouge de plus de 700 livres

Un thon rouge de l’Atlantique d’une longueur d’environ 9 pieds et pesant plus de 700 livres a été pêché par deux Beaucerons, jeudi dernier.

Après s’être fait dire que les conditions étaient parfaites, les deux frères Saphir Bédard et José Bédard sont partis vers Sainte-Thérèse-de-Gaspé où ils ont pris la mer dans le but d'attraper le plus gros des thons rouges.

Avec l’aide d’une équipe de pêcheurs professionnels, il a fallu 12 heures de travail, une ligne cassée et une prise manquée lors du harponnage pour finalement revenir avec leur gigantesque trophée sur le quai.

Alors qu’ils étaient en mer, les frères Bédard ont fait une vidéo dans laquelle ils disaient vouloir rapporter le poisson afin de le faire goûter dans leurs commerces. On peut dire qu’ils ont tenu leur promesse! À partir de mercredi prochain, vous pourrez retrouver le produit aux Pères Natures, situés à Sainte-Marie et à Saint-Georges, ainsi qu'à La Table du Junior à Saint-Georges, en Beauce.