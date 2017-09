«J’ai peur que Louka ait été témoin de tout ça», soutient son oncle

Le frère de Véronique Barbe, la mère du petit Louka Fredette trouvée sans vie dans sa résidence de Saint-Eustache jeudi soir, vit des heures d’angoisse pendant que tout le Québec se mobilise pour retrouver son neveu.

«J’ai peur que Louka ait été témoin de tout ça», a déclaré Daniel Barbe, qui s’est livré dans une entrevue exclusive à TVA Nouvelles en compagnie de ses deux filles.

M. Barbe, qui suit les événements de très près depuis le déclenchement de l’alerte AMBER, espère de tout cœur retrouver l’enfant disparu avec son père. Il est toutefois très inquiet concernant son état d’esprit.

Daniel Barbe se demande notamment si le jeune Louka sera capable de se remettre de cette terrible épreuve. «C’est ça qui me fait le plus mal», a-t-il laissé tomber, en sanglots.

Il reconnait également que sa sœur vivait une relation tumultueuse avec le père de Louka.

«Il y a eu beaucoup de problèmes, a-t-il expliqué. Il y a eu des séparations qui se sont faites et il avait des problèmes. Personnellement, la dernière fois que Véronique est retournée avec lui, on a fait une coupure. On le savait que ça n’allait pas.»

Il avoue du même coup qu’il n’avait pas une opinion favorable d’Ugo Fredette.

«Moi personnellement, je ne l’ai jamais aimé, a-t-il affirmé. Je peux parler au nom de la famille, il n’y a pas personne qui l’aimait. C’était quelqu’un de vraiment bizarre. Il avait une emprise sur ma sœur vraiment incroyable. [Il était] manipulateur. En même temps, elle l’aimait.»

M. Barbe demande maintenant à la population de respecter sa famille, et plus particulièrement ses nièces, dans ces moments difficiles.

«Lâchez Facebook, a-t-il lancé. [Arrêtez] de harceler les petites. Les petites n’arrêtent pas de pleurer. Il faut les lâcher.»